सीएमआरएल केस: केरलम के पूर्व सीएम विजयन परिवार पर दर्ज हो सकती है एफआईआर, ईडी ने डीजीपी को खत में क्या लिखा?

प्रवर्तन निदेशालय ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईडी ने इस संबंध में केरलम के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है।

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