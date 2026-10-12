फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CJI Surya Kant writes to Kharge and Rahul, say Meeting not possible amidst pending cases file a petition

'लंबित मामलों के बीच मुलाकात संभव नहीं': सीजेआई सूर्यकांत ने खरगे-राहुल को लिखा पत्र, कहा- दायर करें याचिका

Mon, 12 Oct 2026 02:56 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:56 PM IST
सार

सीजेआई सूर्यकांत ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाना शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उन्होंने विपक्षी नेताओं को प्रशासनिक ज्ञापन के बजाय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी।

विज्ञापन
CJI Surya Kant writes to Kharge and Rahul, say Meeting not possible amidst pending cases file a petition
सीजेआई सूर्य कांत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीजेआई सूर्य कांत ने 11 अक्तूबर को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाना शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन होगा।

विज्ञापन


सीजेआई सूर्य कांत ने पत्र में क्या लिखा? 
सीजेआई सूर्य कांत ने रविवार को अपने पत्र में लिखा कि यह यह सिद्धांत भारत के संविधान के मूल ढांचे का एक अहम हिस्सा है। स्थापित नैतिक मूल्यों व न्यायिक मर्यादा के भी खिलाफ होगा। सीजेआई ने आगे लिखा, 'इसी संदर्भ में, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत, आपके पत्र में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए हैं।'
विज्ञापन


उन्होंने आगे लिखा, 'हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए, और न्यायिक समीक्षा समेत अन्य शक्तियों के साथ, हम भारत के नागरिकों पर असर डालने वाले अहम मुद्दों पर न्यायिक पक्ष से विचार करने के लिए बाध्य हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन


'सुप्रीम कोर्ट नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है'
सीजेआई ने आगे लिखा, 'भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराता है। नागरिकों को कानून में बताई गई प्रक्रिया के जरिए किसी भी समय इन अधिकारों को लागू करवाने की मांग करने का हक है। इसलिए, प्रशासनिक स्तर पर कोई ज्ञापन सौंपने के बजाय, भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा।'


'याचिका दायर करें होगी सुनवाई'
वहीं,  इसी तरह के मुद्दों से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई मंगलवार,को होनी है। अगर आपको सही लगे, तो आप सोमवार को अपनी याचिका या तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे के बीच खुद जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर ई-फाइलिंग विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे किसी भी दिन और किसी भी समय फाइलिंग की जा सकती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसी किसी भी याचिका पर कानून के मुताबिक जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed