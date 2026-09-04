स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ एक और एफआईआर: चिराग पासवान के नाम का गलत इस्तेमाल का आरोप, क्या है पूरा मामला?

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पार्टी ने आरोप लगाया है कि चिराग पासवान का नाम सार्वजनिक रूप से लेकर राजनीतिक संरक्षण का दावा किया गया। पार्टी ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। शिकायत के जरिए एलजेपी ने साफ करना चाहा है कि पार्टी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी ने पुलिस से स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।इससे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। भारद्वाज पर संजय कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है। चिराग ने कहा कि शिकायत उनके नाम के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उनसे मुलाकात के आधार पर खुद को उनका करीबी बताता है और इसका इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करता है, तो यह उनके नाम का दुरुपयोग है।इस मामले में एक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें स्वतंत्र भारद्वाज संजय कुमार पर हमले की बात करते हुए कथित तौर पर उनका सिर फोड़ने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। यह घटना 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर हुई थी। भारद्वाज ने करीब एक घंटे के अपने यूट्यूब इंटरव्यू में राजनीतिक संपर्क होने का दावा भी किया और चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई बताया।चिराग पासवान ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनसे कई लोग मिलने आते हैं। लेकिन सिर्फ मुलाकात के आधार पर कोई व्यक्ति खुद को उनका निजी परिचित बताता है, तो यह उनके नाम का गलत इस्तेमाल है। उनके मुताबिक, हमले के आरोपी ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसे चिराग पासवान और उनकी पार्टी का संरक्षण हासिल है। चिराग ने कहा कि इसी कथित दुरुपयोग के खिलाफ उन्होंने औपचारिक शिकायत की है।स्वतंत्र भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से CJP के प्रदर्शनकारियों को यह भरोसा दिए जाने के कुछ घंटे बाद हुई कि उन्हें 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि वह इस मामले को दिल्ली पुलिस के सामने उठाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेंगे।