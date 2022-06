Maharashtra Political Crisis: बाढ़ झेल रहे असम में शिवसेना के बागियों का जमावड़ा, सीएम बोले- सभी का स्वागत, इससे हमें मिलेगा राजस्व

महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना के बागी विधायक गुजरात के सूरत से असम पहुंच गए है। बागी मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये सभी विधायक राजधानी गुवाहाटी के एक लग्जरी होटल में ठहरे हैं। बागी विधायकों के असम पहुंचने के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया है। सीएम ने बुधवार को ट्वीट किया कि वह असम की यात्रा के लिए सभी का स्वागत करते हैं।

हमें मिलेगा राजस्व

गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हिमंत ने कहा कि गुवाहाटी में कई लग्जरी होटल हैं और अगर कमरे भरे हुए हैं, तो हमें खुश होना चाहिए क्योंकि इससे राजस्व आएगा। उन्होंने कहा कि हमें जीएसटी के माध्यम से राजस्व मिलेगा। राज्य में विनाशकारी बाढ़ के इन कठिन समय के दौरान हमें इसकी आवश्यकता होगी।

