MCD: केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की, 22 सीटें घटीं

केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित कर दी है। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहले दिल्ली के सभी तीन नगर निगमों सहित एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 272 थीं। नए परिसीमन के बाद इसमें 22 सीटें कम हो जाएंगी।

Central Govt has fixed the maximum number of seats at 250 in the Municipal Corporation of Delhi. 42 wards are reserved for scheduled castes. The total number of seats in the MCD, including all 3 municipal corporations, was 272, 22 seats will be reduced after delimitation. pic.twitter.com/o4797z867x