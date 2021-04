महाराष्ट्र में घटने लगे केसः  चौबीस घंटे में 48 हजार नए मरीज मिले, 71 हजार की छुट्टी, मुंबई में भी कम हुए नए मामले

लगता है महाराष्ट्र में लाॅकडाउन व सख्ती का अच्छा असर होने लगा है। सोमवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 48,700 नए केस मिले हैं। बीते दिनों ये 60 हजार से अधिक हो गए थे। बीते 24 घंटे में राज्य में 71,736 मरीजों की छुट्टी दी गई और 524 की मौत हो गई।

Maharashtra reports 48,700 new COVID-19 cases, 71,736 discharges and 524 deaths in the last 24 hours