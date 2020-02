भाजपा सांसद बोलीं- पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए मस्जिद से इजाजत लेनी पड़ती है

संसद के बजट सत्र में चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल से लोकसभा में भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी है कि राज्य में सरस्वती पूजा नहीं होने दी जाती। इसके लिए मस्जिद से इजाजत लेनी होती है। यहां के हालात पाकिस्तान के समान हैं, जहां हिंदुओं को पूजा-पाठ करने की अनुमति नहीं है।

Locket Chatterjee, BJP MP in Lok Sabha: The situation in West Bengal is such that people are not allowed to celebrate Saraswati Puja. It is similar to Pakistan where Hindus are not allowed to conduct their pujas. Mamata Banerjee is doing politics of appeasement. pic.twitter.com/WZacuK3xja