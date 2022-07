Karnataka: भाजपा नेता की तलवार-कुल्हाड़ी से हत्या, देररात धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता बोले- हमें न्याय दो

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। नेट्टारू भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। इस घटनाक्रम को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भाजपा नेता के परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही न्याय होगा।

#WATCH | Karnataka: "We want justice" slogans raised by many BJP workers protesting against the killing of BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettaru.