{"_id":"6292b1848f77bb55f651a185","slug":"bjp-will-run-public-relations-campaign-in-every-corner-of-the-country","type":"story","status":"publish","title_hn":"जनसंपर्क अभियान : देश के कोने कोने में गरीबों तक पहुंचेगी भाजपा, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी मंत्री होंगे शामिल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 29 May 2022 05:04 AM IST