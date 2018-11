उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को श्रेय लेना है, तो वो ही ले ले। मैं संत लोगों के सामने कहता हूं कि मैं सिर्फ भक्त बनकर आऊंगा। मुझे राम मंदिर निर्माण की तारीख चाहिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन आज बीजेपी अध्यादेश लाती है, तो हमारी पार्टी पूरा समर्थन करेगी।



मैं यहां कुंभकर्ण नींद सो रही बीजेपी को जगाने आया हूं....



उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए हिंदी में कहा कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं श्री राम चंद्र का दर्शन करने आया हूं। राम लला और हिन्दुत्व को क्या कभी हम भूल सकते हैं। मैं आज यहां सिर्फ रामलला का आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन अब आता रहूंगा। मैं जब यहां आ रहा था, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या राजनीति करने पहुंच रहे हो। मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं आज कुंभकर्ण बनी बीजेपी को जगाने आया हूं। कुंभकर्ण तो छह महीने सोता था, लेकिन बीजेपी चार साल से सो रही है। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर मंदिर बनाए।

#WATCH: Shiv Sena chief Uddhav Thackeray along with his son Aditya Thackeray offers prayer at Sarayu River in Ayodhya. Shiv Sena will hold an event in the city tomorrow over the matter of #RamTemple. pic.twitter.com/oJdSnVVwck