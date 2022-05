{"_id":"62859aa86db97e7d3472b88e","slug":"bjp-leader-kirit-somaiya-wife-files-defamation-complaint-against-sanjay-raut","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra Politics: भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ दाखिल की मानहानि की शिकायत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, मुंबई। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 19 May 2022 06:47 AM IST