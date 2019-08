अयोध्या मामला: आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, जस्टिस बोबडे बीमार

उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले पर सोमवार को संविधान पीठ के पांच न्यायाधीशों में से एक के मौजूद ना होने के कारण सुनवाई नहीं हुई। उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर प्रतिदिन सुनवाई चल रही है और सोमवार को सुनवाई का आठवां दिन है।

The five-judge Constitution Bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, holding day-to-day hearing in Ayodhya case, will not sit today due to unavailability of Justice SA Bobde owing to his ill health. pic.twitter.com/YHI6RhybtO