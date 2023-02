Assembly Election: मेघालय में NPP-UDP को कारण बताओ नोटिस, नगालैंड में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

निर्वाचन आयोग ने मेघालय विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, कांग्रेस ने नगालैंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. थेरी (K Therie) को दीमापुर-I सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।

#WATCH | Meghalaya CM and NPP chief Conrad Sangma visits the grave of his father and former CM, PA Sangma before filing nomination for #MeghalayaElectiom2023 in Tura. pic.twitter.com/Pvj8Qj0HpW