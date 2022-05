{"_id":"627493ac32196d18a00ea823","slug":"assam-woman-sub-inspector-arrested-her-fiance-in-fraud-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"शादी से पहले मंगेतर गिरफ्तार: महिला पुलिस अधिकारी ने अपने होने वाले पति पर की कार्रवाई, जानें क्या है पूरा मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 06 May 2022 08:49 AM IST