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ब्रिक्स से पहले मोदी-पुतिन की मुलाकात, होगी ये धांसू डील?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:47 AM IST
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 11 सितंबर को होने वाली मुलाकात में रक्षा, Su-57 फाइटर जेट, AK-203 राइफल, ब्रह्मोस, कच्चे तेल, परमाणु ऊर्जा, रुपये-रूबल में व्यापार, UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा INSTC कॉरिडोर, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग, आर्कटिक क्षेत्र में निवेश और रूस-यूक्रेन युद्ध भी बातचीत के प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं। भारत की BRICS अध्यक्षता के बीच होने वाली यह बैठक भारत-रूस रणनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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