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असम में मतदाता सूची का मसौदा जारी: फरवरी वाली लिस्ट से 2.19 लाख नाम ज्यादा; क्या बदला इस बार?

Thu, 12 Nov 2026 06:34 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, गुवाहाटी।
पीटीआई, गुवाहाटी। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 12 Nov 2026 06:34 PM IST
सार

असम की नई मसौदा मतदाता सूची में पिछली सूची के मुकाबले 2.19 लाख मतदाता बढ़े हैं। इस बार 4.12 लाख नए नाम जुड़े। कितने नाम हटाए गए, एसआईआर की जगह कौन सी खास प्रक्रिया अपनाई गई और इसकी क्या वजह है? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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Assam's draft voters roll under special summary revision has 2.19 lakh more names than post-SR list
मतदाता सूची (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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असम में मसौदा मतदाता सूची गुरुवार को जारी कर दी गई। यह सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत तैयार की गई है। इसमें कुल 2.52 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। विशेष पुनरीक्षण (एसआर) वाली सूची के मुकाबले यह संख्या 2.19 लाख ज्यादा है, जिसे इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले तैयार किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने यह जानकारी दी। 
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मसौदा मतदाता सूची के मुताबिक, राज्य में कुल 2,51,76,910 मतदाता हैं। इनमें 1,25,87,650  पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 1,25,88,939 है। वहीं, तीसरे लिंग के 321 मतदाता हैं। 
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इस साल 10 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। यह सूची विशेष पुनरीक्षण (एसआर) के बाद तैयार हुई थी। उस समय कुल 2,49,58,139 मतदाता थे। इससे पहले उस प्रक्रिया के दौरान मसौदा मतदाता सूची से 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए थे। 


कितने नाम जुड़े और कितने हटाए गए?
एक संयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बयान में कहा, लगातार पुनरीक्षण की अवधि के दौरान कुल 4,12,344 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। वहीं, 1,93,573 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इससे मतदाता मसौदा सूची में कुल 2,18,771 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई। 

असम में एसआईआर की जगह एसआर क्यों हुआ?
निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआर कराया था। आयोग ने यहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) नहीं कराया। देश के किसी भी राज्य में पहली बार मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया गया। इसकी खास वजह असम में नागरिकता से जुड़े विशेष प्रावधान थे। इन्हीं प्रावधानों के कारण यह प्रक्रिया अपनाई गई। 
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