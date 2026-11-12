असम में मतदाता सूची का मसौदा जारी: फरवरी वाली लिस्ट से 2.19 लाख नाम ज्यादा; क्या बदला इस बार?

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असम में मसौदा मतदाता सूची गुरुवार को जारी कर दी गई। यह सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत तैयार की गई है। इसमें कुल 2.52 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। विशेष पुनरीक्षण (एसआर) वाली सूची के मुकाबले यह संख्या 2.19 लाख ज्यादा है, जिसे इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले तैयार किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने यह जानकारी दी।