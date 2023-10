Assam: 'लोग राहुल गांधी को सुन रहे, कोई भी PM मोदी से नहीं डरता'; गौरव गोगोई ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा

असम में बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हिमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली बिल में बढ़ोतरी के नोटिस की कॉपी भी जलाई। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के सांसद गौरव गोगोई भी शामिल हुए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा, पीएम मोदी और अमित शाह डराने-धमकाने की राजनीति में विश्वास करते हैं।

#WATCH | Assam Pradesh Congress Committee staged a protest in Guwahati today and burnt the notice copy of the hike in electricity bill. Party's MP Gaurav Gogoi also took part in the protest. pic.twitter.com/COeUvEnrAS