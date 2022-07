Assam: असम के नगांव में युवक को जिंदा जलाया, जनसुनवाई के दौरान वारदात को अंजाम देने का आरोप

असम के नगांव में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम जनसुनवाई के दौरान हुआ। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

नगांव के एसडीपीओ एम दास ने बताया कि नगांव के बोल लालुंड इलाके में एक शख्स को जिंदा जलाने के मामले की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि जनसुनवाई के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, उन्हें जानकारी मिली कि जनसुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। इसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। वहीं, शव को दफना दिया गया। पुलिस ने लाश बरामद कर ली है। साथ ही, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।



Assam | A man was allegedly burnt alive during a public hearing in Nagaon's Bor Lalung area



We got info that in a public hearing a man was burnt alive after being found guilty of murder & later his body was buried. Body has been recovered.Few people detained: M Das, SDPO (09.7) pic.twitter.com/5CPCiPpQOz