Tatra Truck Scam : पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी की हुई गवाही, सीबीआई ने दर्ज किया है टाट्रा ट्रक करार मामला

पूर्व रक्षा मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी आज दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने टाट्रा ट्रक घोटाला मामले में अपनी गवाही दी। यह मामला 2010 का है, तब एंटनी रक्षा मंत्री थे। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने सेना के लिए टाट्रा ट्रक की खरीद में रिश्वत के आरोप लगाए थे।

Former Defence Minister AK Antony was cross-examined before Delhi's Rouse Avenue Court today in connection with the CBI's case concerning the Tatra truck deal.



(File photo) pic.twitter.com/vaEu2dWjDI