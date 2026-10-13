उन्होंने जेएनयू की कुलपति के उन दावों को झूठा बताया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और कोई गवाह पेश नहीं किया। अकोइजम ने स्पष्ट किया कि उन्होंने 31 मई को लिखित जवाब दिया था, 16 जुलाई को खुद बयान दर्ज कराया था और 14 अगस्त को उनके गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। उन्होंने 300 ईमेल भेजने के कुलपति के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें केवल 43 ईमेल मिले थे, जिनका उन्होंने जवाब दिया था।अकोइजम ने आरोप लगाया कि स्थापित नियमों और कानूनों को दरकिनार कर विश्वविद्यालय को खाप पंचायत की तरह चलाया जा रहा है और मीडिया ट्रायल के जरिए गैर-मौजूद आरोप फैलाए जा रहे हैं। अकोइजम ने कहा कि उनकी लीगल टीम इस प्रक्रियात्मक अनियमितता और आरोपों को कानूनी रूप से चुनौती देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मणिपुर की जनता की आवाज हैं और राजनीतिक दबाव में उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता।