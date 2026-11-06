पहले अर्नब, फिर मुरासु का कहर: आंध्र में ₹1,919 करोड़ का नुकसान, सीएम चंद्रबाबू ने केंद्र से क्या मदद मांगी?

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नायडू के मुताबिक, राज्य 27 अक्तूबर को आए चक्रवात अर्नब से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि मुरासु ने दस्तक दे दी। इससे किसानों और मछुआरों को एक ही मौसम में दो बार नुकसान उठाना पड़ा। मुरासु के कारण 1.43 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें बर्बाद हुई हैं। इससे 1.86 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। कृषि क्षेत्र में करीब 875 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है।बागवानी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 6,504 हेक्टेयर में फसलें प्रभावित हुई हैं और 12,178 किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। इस क्षेत्र में 337 करोड़ रुपये के नुकसान का शुरुआती अनुमान है। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, आवास, सिंचाई, बिजली, पंचायत राज, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद नुकसान का विस्तृत आकलन कराया जाएगा। अगले 15 दिनों के भीतर इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने गृह मंत्रालय से किसानों, मछुआरों, मकान गंवाने वाले परिवारों और दूसरे प्रभावित लोगों के लिए तत्काल अंतरिम सहायता जारी करने की मांग की है। साथ ही जरूरी सेवाओं और बुनियादी ढांचे को जल्द बहाल करने में मदद मांगी है।चक्रवात मुरासु मंगलवार को ओंगोल के पास आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। यह इलाका नेल्लोर और नरसापुर के बीच स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक, इस चक्रवात में आठ लोगों की मौत हुई। इससे पहले चक्रवात अर्नब ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर तटीय जिलों में भारी बारिश की थी। इस दौरान पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए थे, जबकि सड़कों को भी नुकसान पहुंचा था। बिजली का करंट लगने समेत अन्य घटनाओं में पांच लोगों की जान गई थी।