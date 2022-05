{"_id":"62759b8ea733e51c1545c3e6","slug":"andhra-pradesh-high-court-sentenced-three-ias-officers-to-one-month-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"फैसला: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तीन आईएएस अफसर को सुनाई एक महीने जेल की सजा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, अमरावती Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 07 May 2022 03:35 AM IST