कर्नाटक: उद्योगपति ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की प्रतिमा नए घर में लगाई, दी श्रद्धांजलि

कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होता और ना ही प्यार जाहिर करने की। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो किसी भी समय आप अपने प्रियजन को ये बात जाहिर कर सकते हैं। इसी बात का उदाहरण दे रहे हैं कर्नाटक के एक उद्योगपति जिन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी की मूर्ति बनवाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

#Karnataka : Industrialist Shrinivas Gupta, celebrated house warming function of his new house in Koppal with his wife Madhavi’s silicon wax statue, who died in a car accident in July 2017. Statue was built inside Madhavi's dream house with the help of architect Ranghannanavar pic.twitter.com/YYjwmmDUtc

It's a great feeling to have my wife again at my home, as this was her dream home. Artist Shreedhar Murthy from Bengaluru took a year to prepare my wife's statue. Silicon was used for the statue for durability: Shrinivas Gupta on installing silicon statue of his deceased wife https://t.co/UY4bFcHnvL pic.twitter.com/AbtH1spYbD