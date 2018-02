भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर ट्वीट डिलीट करने की वजह पर निशाना साधा है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद द्वारा किए गए बैंक घोटाले को लेकर पार्टी पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के सिंभावली चीनी मिल लिमिटेड में हुए घोटाले में सीबीआई ने उच्च अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसमें एक आरोपी उप महाप्रबंधक गुरपाल सिंह है जोकि अमरिंदर सिंह के दामाद भी हैं।

गुरपाल सहित 13 लोगों के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) को 109 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया था- ताजा घोटाला मोदी सरकार की नाक के नीचे खुलेआम बैंक लूट का एक और मामला उजागर। जैसे ही इस घोटाले में गुरपाल सिंह का नाम सामने आया। कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। जिसके बाद शाह ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा- कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद की लूट को दिखाने वाले ट्वीट को डिलीट क्यों कर दिया। कांग्रेस हमेशा से अपनी डकैतियों पर प्रकाश डालने में सबसे आगे रही है जिसमें एनपीए और बैड लोन शामिल है। उन्होंने विजय माल्या और नीरव मोदी को भी खुली छूट दी हुई थी।

इस मामले में अमरिंदर सिंह का कहना है कि गुरपाल मिल में बहुत छोटा शेयरधारक है। उसके पास केवल 12.5 प्रतिशत शेयर हैं। उसका नाम जबरन इस मामले में घसीटा जा रहा है। बता दें कि ओबीसी बैंक ने सीबीआई को इस घोटाले के मामले में 17 नवंबर 2017 को ही शिकायत कर दी थी लेकिन सीबीआई ने इस मामले में केस 22 फरवरी 2018 को जाकर दर्ज किया।

Why delete this tweet highlighting the loot of @capt_amarinder’s son-in-law. Congress has always been at the forefront of highlighting their own robberies such as the NPA mess, bad loans, the free hand they gave to Vijay Mallya and Nirav Modi. #CongressLootsFarmers pic.twitter.com/b7WS3MnIfp