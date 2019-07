अमित शाह ने कई सांसदों को भाजपा संगठन चुनाव के लिए किया अधिकारी नियुक्त

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी सांसदों राधमोहन सिंह, हंसराज अहीर, विनोद सोनकर और सीटी रवि को भाजपा के आगामी संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। भाजपा के संविधान की बात करें तो कम से कम पचास प्रतिशत से अधिक प्रदेश संगठनों के चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इससे पहले 2016 में हुए संगठन के चुनाव में अमित शाह तीन साल के लिए अध्यक्ष बने थे, बाद में लोकसभा चुनाव के कारण उन्हें एक साल का विस्तार मिला। अब फिर से चुनाव की बारी है।

BJP President Amit Shah has appointed party MPs Radhamohan Singh, Hansraj Ahir,Vinod Sonkar and CT Ravi as election officers for BJP's upcoming organization polls pic.twitter.com/FrMiznQqVW