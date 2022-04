हैदराबाद: मुसलमानों पर हुए जुल्मों का जिक्र करते-करते रो पड़े ओवैसी, बोले- हम सब्र करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे

रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में स्थित मक्का मस्जिद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान देश मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों की बात करते-करते ओवैसी की आंखों में आंसू आ रहे।

#WATCH | AIMIM chief Asaduddin Owaisi breaks down while addressing a gathering on the last Friday of Ramzan at Mecca Masjid in Hyderabad pic.twitter.com/GCTjQeU38R