पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में बम बरसाकर कई आतंकी ठिकाने तहस-नहस कर दिए हैं। भारत के 12 मिराज विमानों ने कुल 1000 किलो से ज्यादा बम गिराकर पुलवामा के गुनहगार जैश-ए-मोहम्मद समेत कई संगठनों के ठिकानों को तबाह कर दिया। वायु सेना की इस कार्रवाई के बाद ट्विटर पर लोगों ने पाकिस्तान को जमकर ट्रोल किया। इस दौरान उन्होंने तरह-तरह के फनी फोटो शेयर किया। ट्विटर पर चल रहे हैशटैग को हाथों-हाथ लेते हुए लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी लोगों के खूब ट्रोल किया। अपने ट्विट के जरिए लोगों ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का मजाक उड़ाया।

