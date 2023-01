Afghanistan: आज काबुल से दिल्ली पहुंचेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम दो स्वरूप, फ्लाइट रवाना

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम दो स्वरूप आज काबुल से दिल्ली पहुंचेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक गैर अनुसूचित काम एयरलाइंस की फ्लाइट से इन दो स्वरूपों को रवाना किया गया है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने बताया कि अफगान सिख समुदाय के तीन सदस्यों के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम दो स्वरूप शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे।

#WATCH | Kabul:A non-scheduled Kam Air flight, organised by Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee Amritsar,to arrive in Delhi from Kabul today. Last 2 Saroop of Sri Guru Granth Sahib onboard with 3 members of Afghan Sikh community: Puneet Singh Chandhok, Pres Indian World Forum pic.twitter.com/A6rumtCQdd