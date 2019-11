अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे राजीव धवन ने हिंदुओं को लेकर कही बड़ी बात, फिर दी सफाई

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे राजीव धवन ने हिंदुओं को लेकर दिए बयान पर सफाई दी है। राजीव धवन ने बयान दिया था कि 'देश में शांति-सौहार्द हिंदू बिगाड़ते हैं मुस्लिम नहीं'। जिसकी जमकर आलोचना हो रही है।

Rajeev Dhavan: When the word Hindu is used in its context it means 'sangh parivar',in relation to Babri Masjid. In court I told people who destroyed Babri Masjid that they were Hindu Taliban.I'm speaking of those sections of 'sangh parivar' who are dedicated to violence&lynching. https://t.co/WxvhQyCUKV