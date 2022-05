{"_id":"627345e0a34f11194370465b","slug":"adar-poonawalla-clarifies-covid-19-vaccine-covovax-available-for-everyone-above-age-of-12-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोविड-19 : 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए है 'कोवोवैक्स', सीरम के सीईओ पूनावाला ने दी सफाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एएनआई, पुणे Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 05 May 2022 09:04 AM IST