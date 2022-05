{"_id":"6282d7dcd9ba9d3d52405736","slug":"actor-dileep-friend-sarath-g-nair-arrested-in-sexual-assault-case-of-an-actress","type":"story","status":"publish","title_hn":"Actress Assault Case: अभिनेत्री से यौन उत्पीड़न मामले अभिनेता दिलीप का दोस्त सरथ जी नायर गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, कोच्चि (केरल)। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 17 May 2022 04:31 AM IST