दादी को याद कर भावुक हुए दिपके: तस्वीर देख छलके आंसू, अस्थियों पर चढ़ाए फूल; आखिरी विदाई से क्यों रहे दूर?

Hingoli, Maharashtra: CJP founder Abhijeet Dipke became emotional upon seeing his grandmother’s photograph after returning to his ancestral village, Santuk Pimpari, following her death https://t.co/t21v1iCA6A — IANS (@ians_india) October 11, 2026

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गांव पहुंचने के बाद अभिजीत दिपके अपनी दादी की तस्वीर के सामने पहुंचे। तस्वीर देखकर वह भावुक हो गए। दादी के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाने का दुख उनके लिए काफी गहरा था। परिवार के बीच पहुंचकर उन्हें एक बार फिर दादी की याद आई।अभिजीत दिपके अपनी दादी के अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी पहुंचे। वहां दादी की अस्थियों को देखकर वह भावुक हो गए। उन्होंने अस्थियों के पास फूल चढ़ाए और अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द दिखाई दिया।बताया गया है कि अभिजीत दिपके की दादी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं। उन्होंने अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर के बाद के माता-पिता हिंगोली गए। वहीं, कर अभिजीत दिल्ली में थे। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे।