उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने साफ कर दिया है कि वह न तो चुनाव लड़ेगी और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगी। पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके ने मंगलवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति और धर्म के बजाय युवाओं से जुड़े मुद्दों पर होना चाहिए। उनका जोर रोजगार, अच्छी शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक चुनाव जाति और धर्म के नाम पर लड़े जाते रहेंगे।

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अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में शामिल नहीं होगी। सीजेपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन या समर्थन का ऐलान नहीं करेगी। पार्टी का यह भी कहना है कि वह इस बहस में नहीं पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बननी चाहिए। दिपके ने छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी चुनाव से दूर रहकर राष्ट्रीय राजनीति में युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता देने की मांग कर रही है।दिपके ने कहा कि चुनाव में बार-बार जाति और धर्म की चर्चा होती है, जबकि युवाओं के असली सवाल पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर चर्चा कर रही है, लेकिन चुनावी राजनीति में रोजगार और शिक्षा को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही। पार्टी चाहती है कि राजनीतिक दल इन मुद्दों पर अपनी योजनाएं और जवाब जनता के सामने रखें।सीजेपी संयोजक ने कहा कि राजनीतिक दलों को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी के अवसर ऐसे मुद्दे हैं, जिनका सीधा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा का केंद्र रोजगार और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। पार्टी ने साफ किया कि वह सरकार बनाने या किसी दल को सत्ता से दूर रखने की अपील नहीं करेगी।दिपके ने दोहराया कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में खड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य यह तय करना नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाए, बल्कि चुनावी बहस को युवाओं की जरूरतों की ओर मोड़ना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब राजनीतिक दल रोजगार, शिक्षा और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सीजेपी ने चुनावी मुकाबले से बाहर रहने के साथ-साथ किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का फैसला दोहराया है।