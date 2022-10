Accident: गुजरात में ट्रेलर और ऑटोरिक्शा में हुई भीषण टक्कर, सात लोगों की मौत, सात गंभीर रूप से घायल

गुजरात के वडोदरा में भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां, वायु सेना स्टेशन दार्जीपुरा के पास एक ऑटोरिक्शा और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई वहीं, सात अन्य घायल हो गए हैं। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

Gujarat | 7 people dead, 7 injured in a collision between an autorickshaw and a trailer truck near Air Force Station Darjipura in Vadodara pic.twitter.com/G2WbGsRULN