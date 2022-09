Afghanistan : 55 सिख अफगानिस्तान से दिल्ली लाए गए, बोले- काबुल में हालात ठीक नहीं, जेल में बाल काटे गए

पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के फिर सत्तारूढ़ होने के बाद बचे भारतवंशियों को भी स्वदेश लाने का काम जारी है। रविवार को 55 अफगानी सिखों को विशेष विमान से भारत लाया गया। उन्होंने बताया कि वहां हालात ठीक नहीं हैं। अल्पसंख्यकों को बंदी बनाए जाने और जेल में उनके बाल काटने की भी शिकायत की।

Delhi | A special flight carrying 55 Afghan Sikh minorities fleeing from Afghanistan arrived at Delhi airport yesterday, as a part of efforts to evacuate the distressed minorities in the Taliban-led nation pic.twitter.com/TMkigo1wdk