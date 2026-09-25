आज के दिन: संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पितृपक्ष की शुरुआत आज से

आज से होगी पितृपक्ष की शुरुआत

26 सितंबर 2026 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। यह समय पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। वहीं, पितरों की आत्मशांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि-विधान से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस दौरान पूरे 15 दिनों तक कई नियमों का विशेष रूप से पालन करने की भी मान्यताएं हैं। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)