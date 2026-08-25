आज के दिन: गोवा में स्मृति स्मारक का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री, दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त होगी जारी

दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज होगी जारी

दिल्ली में भाजपा ने सरकार बनने पर दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। इसकी पहली किस्त आज जारी होगी। सरकार ने तय किया है कि इसका लाभ केवल उस महिला को मिलेगा, जो 21 से 60 वर्ष की आयु की हो और स्वयं या उसका परिवार कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार से केवल एक महिला को ही योजना का लाभ मिलेगा और परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)