कोरोना का कहर: 24 घंटे में 24 हजार से ज्यादा मामले, देश में फिर बीते साल जैसे हालात

भारत में शनिवार को कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा इस वर्ष एक दिन में सामने आए मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,13,33,728 हो गई है।

India reports 24,882 new #COVID19 cases, 19,957 recoveries, and 140 deaths in the last 24 hours



Total cases: 1,13,33,728

Total recoveries: 1,09,73,260

Active cases: 2,02,022

Death toll: 1,58,446



Total vaccination: 2,82,18,457 pic.twitter.com/etzHqWY9r1