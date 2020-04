कोरोना: तेलंगाना में 23 दिन की बच्ची संक्रमित, जमात कनेक्शन से बढ़ी टेंशन, कुल 348 मामले

कोरोना वायरस का प्रभाव तेजी से देश में फैल रहा है। इस जानलेवा महामारी से हर आयु वर्ग के लोग संक्रमित हो रहे हैं। तेलंगाना में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। राज्य सरकार की ओर जारी बुलेटिन में जानकारी दी गई है कि महबूबनगर में एक 23 दिन की बच्ची में भी संक्रमण मिला है। मंगलवार को यहां 23 दिन की बच्ची समेत तीन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। यह सभी तब्लीग जमात के लोगों के संपर्क में आए थे। इसी के साथ जिले में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

23-day-old baby is among 40 new #coronavirus cases in Telangana, total rises to 348. #Covid_19