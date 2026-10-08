आज के दिन: तीन राज्यों-यूटी में हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे; महिला-बाल विकास सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन

आम आदमी पार्टी का लखनऊ में प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेगी।



राष्ट्रीय डाक सप्ताह का शुरुआत

डाक विभाग (डीओपी) शुक्रवार से 15 अक्तूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने जा रहा है। 9 अक्तूबर को विश्व डाक दिवस से इसकी शुरुआत हो रही है। इस वर्ष विश्व डाक दिवस का विषय है 'विश्व डाक दिवस: एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं।'राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए विभाग की ओर से किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है।