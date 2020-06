गुजरात के भरूच में एक रसायन फैक्टरी में धमाका होने से 40 मजदूर आग में झुलस गए हैं। कलेक्टर के मुताबिक भरूच के दहेज में स्थित एक रसायन फैक्टरी के बॉयलर में यह धमाका हुआ।

40 workers injured in fire triggered by blast in chemical factory boiler at Dahej in Gujarat's Bharuch: Collector