फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Gen-Z ›   Travel Trend: Gen Z’s Festive Travel Mood Shifts from Goa’s Beaches to the Lanes of Kashi

Travel Trend: फेस्टिव सीजन में Gen Z का बदला ट्रैवल मूड, गोवा की लहरों से काशी की गलियों तक बढ़ा क्रेज

Wed, 21 Oct 2026 06:51 PM IST
रिया दुबे न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: रिया दुबे Updated Wed, 21 Oct 2026 06:51 PM IST
सार

इस फेस्टिव सीजन में ट्रैवल का मतलब सिर्फ बीच पर चिल करना नहीं है! Gen Z अब काशी की गलियों से लेकर गोवा के बीच और ऑफबीट डेस्टिनेशन तक, हर जगह नए एक्सपीरियंस की तलाश में है। Airbnb के आंकड़े बताते हैं कि युवाओं की घरेलू ट्रैवल सर्च में करीब 40% उछाल आया है। आइए जानते हैं।

विज्ञापन
Travel Trend: Gen Z’s Festive Travel Mood Shifts from Goa’s Beaches to the Lanes of Kashi
क्या कहती Airbnb की रिपोर्ट? - फोटो : Ai

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फेस्टिव सीजन में घूमने का प्लान बना रहे Gen Z के लिए इस बार वाराणसी भी पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। युवाओं की पसंद अब सिर्फ बीच और बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। वे धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों पर भी घूमना पसंद कर रहे हैं। इस फेस्टिव सीजन में भारतीय यात्रियों के बीच देश में घूमने की दिलचस्पी बढ़ी है।

विज्ञापन

फेस्टिव सीजन में ट्रैवल सर्च 40% बढ़ा

Airbnb के आंकड़ों के अनुसार, फेस्टिव सीजन के लिए भारतीय यात्रियों की घरेलू ट्रैवल सर्च में पिछले साल के मुकाबले करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। Gen Z यात्रियों की सर्च में भी लगभग 40 फीसदी का उछाल आया है। इससे पता चलता है कि युवा इस फेस्टिव सीजन में देश के अलग-अलग हिस्सों में छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं।

विज्ञापन

काशी से गोवा तक, Gen Z की पसंद

Airbnb के आंकड़ों में वाराणसी के साथ नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, कोलकाता और बंगलूरू भी Gen Z के पसंदीदा डेस्टिनेशन में शामिल हैं। इन सभी जगहों की अपनी खासियत है।

विज्ञापन
विज्ञापन


वाराणसी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। कोलकाता में त्योहारों की रौनक देखने को मिलती है। गोवा के बीच लोगों को आकर्षित करते हैं, जबकि बंगलूरू अपने शहरी माहौल और शहर में घूमने के अनुभवों के लिए जाना जाता है। युवाओं की पसंद में इन अलग-अलग जगहों का शामिल होना दिखाता है कि वे छुट्टियों के दौरान कई तरह के अनुभव लेना चाहते हैं। कोई संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहता है, तो कोई समुद्र किनारे समय बिताना या शहर की जिंदगी को करीब से देखना चाहता है।

Airbnb ने क्या कहा?

Airbnb इंडिया और साउथईस्ट एशिया के कंट्री हेड अमनप्रीत सिंह बजाज ने कहा कि इस फेस्टिव सीजन में भारतीय यात्री अपने देश की अलग-अलग जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनके मुताबिक, Gen Z संस्कृति, आध्यात्मिकता, समुद्र तटों और शहरों में मिलने वाले अनुभवों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यात्री ऐसे ठहरने के विकल्प भी तलाश रहे हैं, जहां वे अपनी पसंद के हिसाब से समय बिता सकें, स्थानीय लोगों से जुड़ सकें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकें।

फैमिली ट्रिप के लिए भी बढ़ी दिलचस्पी

फेस्टिव सीजन में सिर्फ युवा ही नहीं, परिवार भी घूमने की तैयारी कर रहे हैं। Airbnb के आंकड़ों के मुताबिक, परिवारों की ओर से ट्रैवल सर्च में पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। परिवारों के बीच श्रीनगर, कांगड़ा और अमृतसर को लेकर खास दिलचस्पी देखने को मिली है। इसके अलावा गुवाहाटी, नासिक और ईस्ट खासी हिल्स भी यात्रियों का ध्यान खींच रहे हैं। इन जगहों पर प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय अनुभवों का मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि परिवारों के लिए भी ये डेस्टिनेशन आकर्षक बन रहे हैं।

छोटे शहरों और कम घूमी जाने वाली जगहों का भी क्रेज

अब घूमने के लिए लोगों की पसंद सिर्फ बड़े शहरों और मशहूर टूरिस्ट स्पॉट तक सीमित नहीं है। Airbnb के अनुसार, ग्रामीण और गैर-शहरी जगहों के लिए भारतीय यात्रियों की सर्च में पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमेई भी उन जगहों में शामिल है, जहां यात्रियों की दिलचस्पी बढ़ रही है। वहीं, शिमला और मनाली जैसे लोकप्रिय पहाड़ी डेस्टिनेशन भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस तरह इस फेस्टिव सीजन में यात्रियों की पसंद में कई तरह की जगहें शामिल हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों से लेकर बीच, पहाड़ों और कम एक्सप्लोर की गई जगहों तक, लोग अपनी पसंद के हिसाब से देश में घूमने के विकल्प तलाश रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed