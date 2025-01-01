Viral Jokes: वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना भी लोगों के लिए एक चुनौती है। समय की कमी की वजह से लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करके तनाव को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हंसने में हमें कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। यही कारण है कि हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का सिलसिला...

लड़की देखने हरीश सपरिवार पहुंचा।

उनके सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी।

लड़की वालों ने कहा, 'सीमा की आवाज कोयल जैसी है।

उसकी गर्दन तो मोरनी के जैसी है, चाल हिरनी जैसी और स्वभाव में से तो गाय है।'

हरीश ने कहा, 'जी, क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं?