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Jokes in Hindi

Funny Jokes

									
Viral Jokes: वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना भी लोगों के लिए एक चुनौती है। समय की कमी की वजह से लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करके तनाव को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हंसने में  हमें कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। यही कारण है कि हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का सिलसिला...
लड़की देखने हरीश सपरिवार पहुंचा।
उनके सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी।
लड़की वालों ने कहा, 'सीमा की आवाज कोयल जैसी है।
उसकी गर्दन तो मोरनी के जैसी है, चाल हिरनी जैसी और स्वभाव में से तो गाय है।'
हरीश ने कहा, 'जी, क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं?

								
									टीचर: लड़कियां अगर पराया धन होती
हैं, तो लड़के क्या होते हैं?
टप्पू: सर लड़के चोर होते हैं।

टीचर: वह कैसे?
टप्पू: क्योंकि चोरों की नज़र हमेशा
पराए धन पर होती है।

								
									लड़का :- मैं तुम्हारे साथ शादी नही कर सकता. घर वाले नही मान रहे.
लड़की:- तुम्हारे घर में कौन कौन है.
लड़का:- एक बीवी और 2 बच्चे.

								
									ना तलवार की धार से
ना गोलियों की बौछार से,
बंदा डरता है तो सिर्फ
अपने बाप की मार से।
								
									गधा… मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है
कुत्ता…तुम भाग क्यों नहीं जाते
गधा… मालिक की खूबसूरत लड़की
जब पढ़ाई नही करती
तो मालिक बोलता है कि तेरी शादी गधे
से कर दूंगा
बस ऐसी उम्मीद से टिका हूं

								
									ये कह कर उन्होंने हमसे रिस्ता तोड़ दिया फ़राज़,
के मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं।
								
									पत्नी: उठो सुबह हो गई,
पति: आंख नही खुल रही है, ऐसा
कुछ बोलो कि नीद गायब हो जाए।
.
पत्नी: रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे, वो मेरी दूसरी ID है।
अब बेचारे पति को 3 दिन से नीद नही आ रही है।

								
									प्रेमी – रेखा, तुमने अपने पिता से कहा है कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तो वे क्या बोले?
प्रेमिका – वे आंखें मूंदकर बोले – हे भगवान, जिस मूर्ख की तलाश में धरती आकाश में घूम रहा था, उसे तुमने इतनी आसानी से भेज दिया।
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