फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Fact Check ›   Fact Check: An eight-year-old volcanic eruption in Indonesia is being shared as a recent event.

Fact Check: इंडोनेशिया में आठ साल पुराने ज्वालामुखी विस्फोट को अभी का बताकर किया जा रहा शेयर

Fri, 11 Sep 2026 08:03 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी फैक्ट चेक डेस्क , अमर उजाला, नई दिल्ली
फैक्ट चेक डेस्क , अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 11 Sep 2026 08:03 PM IST
सार

Fact Check:  सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो इंडोनेशिया में हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का है। हमने अपनी पड़ताल में वीडियो को आठ साल पुराना पाया है। 

विज्ञापन
Fact Check: An eight-year-old volcanic eruption in Indonesia is being shared as a recent event.
फैक्ट चेक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ज्वालामुखियों में विस्फोट होते नजर आ रहा है। वहीं, लोग भाग रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो इंडोनेशिया में हाल ही में हुए ज्वालामुखियों में विस्फोट का है। 

विज्ञापन

अमर उजाला ने अपनी पड़ताल में वायरल वीडियो को आठ साल पुराना पाया है। 

क्या है दावा 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह इंडोनेशिया में हाल ही में हुए ज्वालामुखियों के विस्फोट का है। 

विज्ञापन

तेज-तर्रार नाम के एक्स यूजर ने लिखा,’इंडोनेशिया में एक साथ 6 ज्वालामुखियों में विस्फोट से हड़कंप इंडोनेशिया में एक साथ छह ज्वालामुखियों के सक्रिय होने और विस्फोट के कारण आसपास के इलाकों में आपात स्थिति जैसे हालात बन गए हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।’  पोस्ट का लिंक आप यहां और आर्काइव लिंक यहां देख सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह के अन्य पोस्ट के लिंक आप यहां और  यहां देख सकते हैं। वहीं, आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं। 

पड़ताल 

इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले वीडियो के कीफ्रेम को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। इस दौरान हमें Kompas TV के यूट्यूब चैनल पर वायरल वीडियो की क्लिप देखने को मिली। Kompas TV इंडोनेशिया का एक प्रमुख टीवी न्यूज चैनल है। यह वीडियो 20 फरवरी 2018 को साझा किया गया है।  इस चैनल पर वायरल वीडियो आप 25 सकेंड से देख सकते हैं। इसके साथ ही यहां बताया गया है कि  सोमवार सुबह (19 फरवरी) जब माउंट सिनाबुंग में विस्फोट हुआ, तो उत्तरी सुमात्रा के कारो रीजेंसी के नमन जिले में स्थित नमन तेरान स्टेट एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों में घबराहट फैल गई और वे जोर-जोर से रोने लगे। स्थानीय लोगों से निर्देशों का इंतजार करते हुए, एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों के पास बाहर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। माउंट सिनाबुंग की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और निवासियों से सतर्क रहने और तय 'रेड जोन' से दूर रहने की अपील की गई है।

 

आगे की पड़ताल में हमें kumparan की रिपोर्ट मिली। यह रिपोर्ट 19 फरवरी 2018 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तरी सुमात्रा के कारो रीजेंसी में स्थित माउंट सिनाबुंग में सोमवार (19 फरवरी) सुबह फिर से विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण राख के घने गुबार हवा में काफी ऊंचाई तक उठते हुए देखे गए। राख का गुबार लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसके साथ ही गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और पाइरोक्लास्टिक बहाव उत्तर-पूर्व में 3,500 मीटर और दक्षिण में 4,900 मीटर तक फैल गया।

 

उस सुबह लगभग 09:27 WIB (पश्चिमी इंडोनेशिया समय) पर हुए इस ज़बरदस्त विस्फोट ने माउंट सिनाबुंग के आसपास के इलाके को तुरंत घने अंधेरे में डुबो दिया। BNPB के डेटा, सूचना और जनसंपर्क केंद्र के प्रमुख सुटोपो पुरवो नुग्रोहो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया, ज्वालामुखी की राख गिरने के कारण दृश्यता घटकर सिर्फ दो से पांच मीटर रह गई थी।



पड़ताल का नतीजा

हमने अपनी पड़ताल में वायरल वीडियो को आठ साल पुराना पाया है। इस वीडियो का हालिया घटना से कोई संबंध नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed