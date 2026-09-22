फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Events Coverage ›   Lucknow: Paisley opens new flagship boutique; will offer a range of traditional garments

लखनऊ: पेज्ली ने खोला नया फ्लैगशिप बुटीक, पारंपरिक वस्त्रों की मिलेगी रेंज

Tue, 22 Sep 2026 10:44 PM IST
राहुल कुमार लखनऊ।
लखनऊ। Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
Lucknow: Paisley opens new flagship boutique; will offer a range of traditional garments
खादी बोर्ड के ज्वाइंट सीईओ सिद्धार्थ यादव और डिप्टी सीईओ एमके दिवाकर। - फोटो : अमर उजाला

भारतीय पारंपरिक वस्त्रों, हस्तशिल्प और आधुनिक डिजाइन के क्षेत्र में काम करने वाले पेज़्ली ने अपनी 25 वर्षों की डिजाइन यात्रा पूरी होने के अवसर पर लखनऊ में नया फ्लैगशिप बुटीक शुरू किया है। स्टोर का उद्घाटन खादी बोर्ड परिसर के प्रथम तल पर खादी बोर्ड के ज्वाइंट सीईओ सिद्धार्थ यादव और डिप्टी सीईओ एमके दिवाकर ने दीप जलाकर किया।

विज्ञापन


इस स्टोर में ग्राहकों को पारंपरिक भारतीय वस्त्रों और हस्तशिल्प की रेंज मिलेगी। इसमें लखनऊ की इकत, अजरक, सिल्क, चिकनकारी, कलमकारी, हैंडलूम और हैंडवोवन वस्त्रों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों के पारंपरिक परिधान शामिल हैं।
विज्ञापन


कस्टम स्टिचिंग और डिजाइन की सुविधा
बुटीक में ग्राहकों के लिए कस्टम स्टिचिंग, विशेष डिजाइन, फिटिंग और व्यक्तिगत कस्टमाइजेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे ग्राहक अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार परिधान तैयार करा सकेंगे। पेज़्ली के मुताबिक, लखनऊ में यह नया स्टोर ऐसा डिजाइन स्पेस उपलब्ध कराएगा, जहां भारतीय पारंपरिक वस्त्रों और हस्तशिल्प के साथ आधुनिक डिजाइन और व्यक्तिगत शैली का मेल देखने को मिलेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed