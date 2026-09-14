सियासत: संगीत सोम का दावा- औरंगजेबी मानसिकता के हैं अखिलेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Mon, 14 Sep 2026 09:03 AM IST
सार
भाजपा नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘औरंगजेबी मानसिकता’ वाला बताया। उन्होंने अखिलेश और उनके परिवार को लेकर भी कई दावे किए।
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विस्तार
भाजपा नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्रकारों के सवालों पर भड़कने वाला बताया है। उन्होंने सपा प्रमुख ‘औरंगजेबी मानसिकता’ का होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया अखिलेश जब ये पता चला था कि उनके पिताजी उन्हें हटाना चाहते हैं तो उन्होंने अपने पिता को औरंगजेब की तरह घर में कैद कर लिया था।
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सोम का दावा- एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते चाचा-भतीजा
संगीत सोम ने दावा किया कि अखिलेश यादव के परिवार में भतीजे की अपने दोनों चाचा से नहीं बनती है। उन्होंने दावा किया कि रामगोपाल यादव और अखिलेश एक दूसरे के घर पर 24 घंटे सर्विलांस रखते हैं। वो किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं अखिलेश यादव एक एक जानकारी अपने पास रखते हैं। क्योंकि उन्हें अपने चाचा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
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उन्होंने कहा कि अखिलेश प्रदेश की किसी भी बहू बेटी के साथ हो रहे अपमान पर कुछ नहीं बोलते हैं। यहां तक कि अपनी पत्नी के अपमान पर भी वो कुछ कुछ नहीं बोले। संगीत सोम ने कहा, 'क्योंकि अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब की मानसिकता है। औरंगजेब के विचार हैं। और अखिलेश यादव इस औरंगजेबी मानसिकता से बाहर आना नहीं चाहते हैं।'
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