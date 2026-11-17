'पैटिनवर्स' रचने से पहले किया संघर्ष

रॉबर्ट पैटिनसन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कमाल के अभिनेता हैं और साथ ही संगीत की समझ भी रखते हैं। रॉबर्ट मूल रूप से ब्रिटिश हैं। उनका जन्म 13 मई 1986 को लंदन के बार्न्स में हुआ।

अगर कहा जाए कि उन्होंने अभिनय की दुनिया में किरदारों की अदायगी के मामले में अपना अलग यूनिवर्स रच दिया है तो शायद गलत नहीं होगा। मगर, यह सब उन्हें थाली में परोसकर नहीं मिले। संघर्ष की शुरुआत मॉडलिंग के दिनों में ही हो गई थी, जब उनकी पर्सनैलिटी पर सवाल उठे और चार साल के बाद मॉडलिंग करियर ठप हो गया। रॉबर्ट खुद यह कह चुके हैं कि 'मेरा मॉडलिंग करियर सबसे असफल था'। 15 साल की उम्र में रॉबर्ट ने लंदन के एक थिएटर क्लब से एक्टिंग शुरू की। फिर साल 2005 में 'हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर' से उन्होंने करियर शुरू किया। इसमें वे सेड्रिक डिगरी के रोल में नजर आए।