कौन हैं रॉबर्ट पैटिनसन?: 'हैरी पॉटर' के सेड्रिक डिगरी से 'ट्वाइलाइट' के एडवर्ड कलन तक, कब-कब एक्टर ने चौंकाया
- Who is Robert Pattinson: रॉबर्ट पैटिनसन को अब दुनिया जेम्स बॉन्ड के रूप में देखेगी।
- इससे पहले उन्होंने पर्दे पर कई चर्चित किरदार अदा किए हैं।
- जेम्स बॉन्ड के रूप में रॉबर्ट क्या कमाल करते हैं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल नजर डालते हैं उनके अब तक के करियर पर
विस्तार
रॉबर्ट पैटिनसन! हॉलीवुड सिनेमा का एक बड़ा नाम...जिन्होंने पर्दे पर अलग-अलग रोल निभाए हैं। फिलहाल, अपडेट यह है कि जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए उनके नाम का एलान हुआ है। इस चर्चित जासूस किरदार के लिए जब से उनके नाम पर मुहर लगी है, तब से लोगों की उत्सुकता भी बढ़ गई है कि इस बार क्या कमाल करेंगे?
12 साल की उम्र में शुरू की मॉडलिंग
रॉबर्ट को अब जेम्स बॉन्ड के रूप में देखा जाएगा। इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। तमाम प्रशंसक खुशी से झूम उठे हैं वहीं, सवालों की बौछार भी शुरू हो गई है। उन्हें गलत चयन बताया जा रहा है। मगर, कोई भी राय बनाने से पहले अगर एक नजर रॉबर्ट के करियर पर देखें तो उन्होंने एक बड़ी लकीर पहले ही खींच रखी है। रॉबर्ट की उम्र सिर्फ 40 वर्ष है। उन्होंने पर्दे पर अलग-अलग किस्म के किरदार निभाए हैं। 'बैटमैन' और 'ओडिसी' जैसी फिल्मों में काम कर चुके रॉबर्ट ने महज 12 साल की उम्र में मॉडलिंग से करियर शुरू किया था।
'पैटिनवर्स' रचने से पहले किया संघर्ष
रॉबर्ट पैटिनसन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कमाल के अभिनेता हैं और साथ ही संगीत की समझ भी रखते हैं। रॉबर्ट मूल रूप से ब्रिटिश हैं। उनका जन्म 13 मई 1986 को लंदन के बार्न्स में हुआ।
अगर कहा जाए कि उन्होंने अभिनय की दुनिया में किरदारों की अदायगी के मामले में अपना अलग यूनिवर्स रच दिया है तो शायद गलत नहीं होगा। मगर, यह सब उन्हें थाली में परोसकर नहीं मिले। संघर्ष की शुरुआत मॉडलिंग के दिनों में ही हो गई थी, जब उनकी पर्सनैलिटी पर सवाल उठे और चार साल के बाद मॉडलिंग करियर ठप हो गया। रॉबर्ट खुद यह कह चुके हैं कि 'मेरा मॉडलिंग करियर सबसे असफल था'। 15 साल की उम्र में रॉबर्ट ने लंदन के एक थिएटर क्लब से एक्टिंग शुरू की। फिर साल 2005 में 'हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर' से उन्होंने करियर शुरू किया। इसमें वे सेड्रिक डिगरी के रोल में नजर आए।
'ट्वाइलाइट' फ्रैंचाइजी ने दिलाई पहचान
रॉबर्ट को 'ट्वाइलाइट' में एडवर्ड कलन के किरदार से दुनियाभर में लोकप्रियता मिली। 'ट्वाइलाइट' इसी नाम से स्टेफनी मेयर द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित थी। इस सीरीज की फिल्मों की पहली किस्त साल 2008 में आई थी और पांचवीं फिल्म साल 2012 में आई। शुरुआत में रॉबर्ट इस फिल्म में अपनी भूमिका को लेकर थोड़े आशंकित थे। मगर, बाद में इस किरदार में उन्होंने जो कमाल किया, दुनिया जानती है।
इन फिल्मों से मुख्यधारा के सिनेमा में कमाया नाम
'ट्वाइलाइट' फ्रैंचाइजी के बीच में ही साल 2010 में रॉबर्ट को 'रिमेंबर मी' में देखा गया। बायोग्राफिकल फिल्म 'क्वीन ऑफ डेजर्ट' (2015) की। फिर 2026 में एडवेंचर ड्रामा 'द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड' में नजर आए। 2017 में उन्होंने क्राइम ड्रामा 'गुड टाइम' में कोनी निकास नाम के एक बैंक लुटेरे का रोल किया।
2020 के दशक में एक्टर ने क्रिस्टोफर नोलन की एक्शन फिल्म 'टेनेट' (2020) और मैट रीव्स की सुपरहीरो फिल्म 'द बैटमैन' (2022) में मुख्य भूमिकाओं के साथ बड़े बजट की मेनस्ट्रीम सिनेमा में वापसी की। साल 2022 में 'द बैटमैन' फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर बनी। उन्होंने इसमें सुपरहीरो बैटमैन का किरदार निभाया।
'ड्रामा' और 'ओडिसी' में किया कमाल
2026 में रॉबर्ट ने कई अहम प्रोजेक्ट किए। रोमांटिक ब्लैक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'द ड्रामा' (2026) में उन्हें देखा गया। इसमें वे पहली बार जेंडाया के साथ दिखे। यह फिल्म सफल रही। फिर नोलन की एपिक एक्शन फिल्म 'द ओडिसी' की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। जेम्स बॉन्ड के रूप में वे क्या इतिहास रचते हैं, देखना दिलचस्प होगा।