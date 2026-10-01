सीजेपी प्रोटेस्ट: मुंबई प्रदर्शन में शामिल होंगे विशाल ददलानी, वीडियो शेयर कर मुख्य चुनाव आयुक्त पर कसा तंज

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन की मांगों में चुनाव आयोग में सुधार और मतदाता सूची से जुड़ी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर बदलाव भी शामिल हैं।CJP की ओर से कहा गया है कि मुंबई से शुरू होने वाला यह प्रदर्शन आगे बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता, पटना और रांची जैसे शहरों तक ले जाया जाएगा। 1 अक्टूबर को संगठन ने एक बार फिर 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने की बात कही।वहीं, मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए CJP को अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। इसके बावजूद CJP ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है।