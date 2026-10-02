बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' की दस्तक से पहले कैसा रहा 'द वन' का हाल? 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' ने किया इतना कलेक्शन

'द वन' की कमाई में गिरावट

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत यह फिल्म दर्शकों को लुभाने में कामयाब होती दिख रही है। बुधवार के मुकाबले कल गुरुवार को इसके कलेक्शन में इजाफा दर्ज हुआ है। यह फिल्म 25 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। बुधवार को छठे दिन इसकी कमाई 4.25 करोड़ रुपये रही थी। वहीं, कल गुरुवार को सातवें दिन कारोबार 4.40 करोड़ रुपये रहा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अर्धशतक जड़ दिया है। फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 53.57 करोड़ रुपये हो चुका है।