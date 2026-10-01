आशा पारेख जन्मदिन: पसंदीदा हीरो के साथ किया डेब्यू, दिल लगाया पर क्यों नहीं की शादी? पढ़िए दिलचस्प किस्से

क्या जेल मे होने वाला था आशा पारेख का जन्म?

क्या आशा पारेख का जन्म जेल में होने वाला था? आखिर ऐसा क्यों? पढ़िए आशा पारेख की जुबानी

'यह संयोग है कि मैं अभिनेत्री बनी, वरना क्या पता क्या बनती, अगर मेरे जीवन में वह घटना घट गई होती। वर्ष 1942 के दिन थे। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। मेरी मां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से एक थीं। रोज आंदोलन होते और जुलूस निकाले जाते। मेरी मां एक दिन एक ऐसे ही जुलूस में शामिल थीं। उस समय होता यह था कि जो आदमी जुलूस का नेतृत्व कर रहा होता था, उसे अंग्रेज सरकार पकड़कर जेल में बंद कर देती थी। लोगों में ऐसा जोश था कि एक नेता के पकड़े जाते ही दूसरा आदमी तुरंत उसकी जगह नेतृत्व संभाल लेता था अगर वह भी पकड़ा जाता, तो कोई दूसरा सामने आ जाता। इसी तरह एक के बाद एक लोग अपने आपको गिरफ्तार कराते जाते थे'।

आगे बताया, 'इस जुलूस में मेरी मां अपने आपको गिरफ्तार करवाने के लिए बहुत जोर मार रही थी। उस समय मैं पेट में थी। बार-बार लोग मां को गिरफ्तार होने से मना करते और बार-बार वह गिरफ्तारी देने के लिए सामने जा पहुंचतीं। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने उन्हें वहां से हटाया। अब सोचती हूं कि मां उस सयम यदि गिरफ्तार हो गई होती, तो मैं तो जेल में ही पैदा हुई होती? लेकिन यह संयोग ही था, चाहे वह अच्छा था या बुरा, मैं जेल में पैदा होते-होते बच गई'।