फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts

आशा पारेख जन्मदिन: पसंदीदा हीरो के साथ किया डेब्यू, दिल लगाया पर क्यों नहीं की शादी? पढ़िए दिलचस्प किस्से

Fri, 02 Oct 2026 08:30 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 02 Oct 2026 08:30 AM IST
सार

Asha Parekh 84th Birthday: प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख का आज 84वां जन्मदिन हैं। एक समय इंडस्ट्री पर इन्होंने राज किया। पढ़िए अदाकारा के दिलचस्प किस्से...

विज्ञापन
Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। वे 84 वर्ष की हो गई हैं। 60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की जब भी बात होती है तो उसमें आशा पारेख का नाम जरूर शामिल होता है।

विज्ञापन


बाल कलाकार के रूप में अभिनय यात्रा शुरू करने वाली आशा पारेख ने 16 की उम्र में बतौर अभिनेत्री डेब्यू किया था। उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती और अदाकारी ही नहीं, बल्कि डांस से भी लोगों को अपना मुरीद बना लिया। जन्मदिन के अवसर पर जानिए उनके बारे में...

विज्ञापन

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : सोशल मीडिया

गुजराती परिवार में हुआ जन्म
आशा का जन्म 2 अक्टूबर, 1942 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। आशा पारेख की मां मुस्लिम और पिता गुजराती थे। आशा पारेख ने अपनी प्रतिभा के बलबूते बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। अपने समय में आशा पारेख ने फिल्मी पर्दे पर राज किया।

उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने प्रशंसकों का दिल उस दौर में खूब जीता। हालांकि, यह दौर उनके जीवन में संघर्ष और रिजेक्शन के दौर से गुजरने के बाद आया था। उन्हें फिल्मों में कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी।

विज्ञापन

बाल कलाकार के रूप में शुरुआत और फिर रिजेक्शन

  • आशा पारेख बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थीं। मगर, बनीं अदाकारा।
  • चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में आशा की डेब्यू फिल्म 'मां' (1952)  है।
  • फिर, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। फिर, पढ़ाई करने के चलते फिल्में छोड़ दी।
  • 16 साल की उम्र में उन्होंने अभिनेत्री के रूप में वापसी करने का फैसला किया।
  • लेकिन फिल्म 'गूंज उठी शहनाई' के लिए निर्माता विजय भट्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया।
  • मगर, एक और बड़ा मौका उनका इंतजार कर रहा था।
विज्ञापन

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : इंस्टाग्राम@ashaparekhofficial

शम्मी कपूर के साथ रातों रात बनीं सुपरस्टार
विजय भट्ट के अभिनेत्री के रूप में उन्हें रिजेक्ट करने के ठीक आठ दिन बाद उन्हें निर्माता सुबोध मुखर्जी और नासिर हुसैन ने एक बड़ी फिल्म ऑफर की। फिल्म का नाम था 'दिल देके देखो'। इसमें आशा पारेख के अपोजिट थे शम्मी कपूर। ये फिल्म आशा पारेख के करियर की बेहतरीन फिल्म साबित हुई और उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : इंस्टाग्राम@ashaparekhofficial

सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शुमार रहीं
डांस के शौक ने आशा पारेख को अभिनय की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। डांस को लेकर आशा पारेख कहती हैं, 'यह मेरा पहला प्यार था, है और रहेगा'। बता दें कि आशा पारेख को 60-70 के दशक में सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। आशा पारेख उस दशक में सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थीं।

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख की चर्चित फिल्में - फोटो : अमर उजाला

बात करने से क्यों कतराते थे पुरुष?
उनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी, जिस तक पहुंचना या मिलना आसान काम नहीं था। शायद इसीलिए किसी ने कभी भी उनका हाथ नहीं मांगा। आशा पारेख ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी ऑन-स्क्रीन छवि कुछ इस कदर बन गई थी कि पुरुष उनसे बातचीत करने में कतराने लगे थे। आशा पारेख ने कहा था, ‘असल जिंदगी में पुरुष मेरी तारीफ करने से हिचकते हैं, मुझसे बात करने से कतराते हैं'।

क्यों नहीं बसाया आशा पारेख ने घर?

  • आशा पारेख की काबिलियत और खूबसूरत ऐसी रही कि करोड़ों उनके दीवाने रहे।
  • मगर, इस एक्ट्रेस ने अकेलापन चुना। हालांकि, आशा पारेख की जिंदगी में मोहब्बत पनपी थी।
  • वे किसी से बेहद प्यार करती थीं। मगर, यह मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई।

शादी को लेकर आशा पारेख का कहना था कि उनकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी और वो खुश हैं कि वो सिंगल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशा पारेख का नाम आमिर खान के चाचा और निर्देशक नासिर हुसैन के साथ जुड़ा। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने खुलासा किया था कि लंबे समय तक उनका एक ब्वॉयफ्रेंड रहा था और ये ब्वॉयफ्रेंड कोई और नहीं निर्देशक नासिर हुसैन थे। नासिर हुसैन से शादी नहीं हो पाने की बात पर आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नहीं चाहती थीं कि नासिर हुसैन कभी भी अपने परिवार से अलग हों, इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की।

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : इंस्टाग्राम@ashaparekhofficial

अवसाद में चली गई थीं दिग्गज अभिनेत्री

  • 60 और 70 के दशक में लाखों दिलों पर राज करने वाली आशा पारेख के जीवन में ऐसा दौर भी आया, जब वे अवसाद से घिर गईं।
  • उनके मन में सुसाइड जैसे ख्याल आने लगे। अपने करियर में आशा पारेख ने 70 के दशक के हर बड़े स्टार के साथ काम किया।
  • जाहिर है ये डिप्रेशन उनके फिल्मी करियर की वजह से नहीं था। आशा पारेख डिप्रेशन का शिकार तब हुईं जब उनके पेरेंट्स गुजर गए।

अवसाद को लेकर पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने कहा था, 'वो मेरे लिए बहुत बुरा दौर था। मैं अपने पेरेंट्स को खो चुकी थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना था। इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगी। मुझे बहुत बुरा लगता था और कई बार सुसाइड करने जैसे विचार मन में आते थे। लेकिन फिर मैं उससे बाहर निकली और ये मेरे लिए काफी संघर्ष भरा था। इसमें मुझे डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी।'

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : इंस्टाग्राम @ashaparekhofficial

फैन की वजह से घर में हो गई थीं कैद
इसमें कोई दोराय नहीं कि आशा पारेख की दीवानगी फैंस के सिर चढ़कर बोलती थी। मगर, एक फैन उनके लिए ऐसा सिरदर्द बना कि वे घर में कैद हो गईं। आशा पारेख ने साल 2017 में एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका एक ऐसा प्रशंसक था, जिसकी वजह से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था।

दरअसल, यह फैन एक्ट्रेस के घर के गेट के बाहर डेरा डालकर रहने लगा था। उसे वहां से हटकर जाने के लिए कहा तो उसने चाकू निकालकर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। वह आशा पारेख से शादी की जिद करके बैठा था।

आशा पारेख इस घटना से इतना डर गईं कि बाहर निकलना बदं कर दिया था। मामला बढ़ता गया तो पुलिस को सूचना दी गई और तुरंत एक्शन लिया गया। फैन को सीधे आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया।

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख-शम्मी कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

कैसा रहा शम्मी कपूर के साथ अनुभव?
आशा पारेख को इस बात की खुशी है कि उन्होंने शम्मी कपूर के साथ डेब्यू किया। अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'फिल्म जगत ऐसा है, जहां दोस्ती भी है और दुश्मनी भी। मैंने लगभग हर स्टार के साथ काम किया और सभी ने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया, लेकिन शम्मी कपूर मेरे फेवरेट रहे। उनके साथ पहली ही फिल्म 'दिल देके देखो' में काम करने का मौका मिला था। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से हंसी-मजाक कर पहले मुझे कम्फर्टेबल महसूस कराया और उसके बाद हमने फिल्म की शूटिंग शुरू की। शम्मी जी बहुत ही विनम्र थे'।

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : इंस्टाग्राम @ashaparekhofficial

इस एक्टर के साथ नहीं कर पाईं काम
आशा पारेख ने अपने करियर में शम्मी कपूर, देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना तक, सभी चर्चित सितारों के साथ काम किया। मगर, दिलीप कुमार के साथ वे कभी काम नहीं कर पाईं और इसका उन्हें अफसोस है। एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था, 'दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिला। मैं उनके साथ हमेशा से काम करना चाहती थी, पर कभी ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आई, जिसमें हम दोनों को साथ काम करने का मौका मिलता। मुझे याद है एक बार किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि हम दोनों के बीच दुश्मनी और कटुता के चलते हमने साथ में कोई फिल्म नहीं की, लेकिन सब बकवास था। मैंने हमेशा कहा कि उनके, सायरा और मेरे बीच स्नेहपूर्ण रिश्ता रहा है'। 

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
आशा पारेख - फोटो : इंस्टाग्राम @ashaparekhofficial

क्या जेल मे होने वाला था आशा पारेख का जन्म?
क्या आशा पारेख का जन्म जेल में होने वाला था? आखिर ऐसा क्यों? पढ़िए आशा पारेख की जुबानी
'यह संयोग है कि मैं अभिनेत्री बनी, वरना क्या पता क्या बनती, अगर मेरे जीवन में वह घटना घट गई होती। वर्ष 1942 के दिन थे। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। मेरी मां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से एक थीं। रोज आंदोलन होते और जुलूस निकाले जाते। मेरी मां एक दिन एक ऐसे ही जुलूस में शामिल थीं। उस समय होता यह था कि जो आदमी जुलूस का नेतृत्व कर रहा होता था, उसे अंग्रेज सरकार पकड़कर जेल में बंद कर देती थी। लोगों में ऐसा जोश था कि एक नेता के पकड़े जाते ही दूसरा आदमी तुरंत उसकी जगह नेतृत्व संभाल लेता था अगर वह भी पकड़ा जाता, तो कोई दूसरा सामने आ जाता। इसी तरह एक के बाद एक लोग अपने आपको गिरफ्तार कराते जाते थे'।
आगे बताया, 'इस जुलूस में मेरी मां अपने आपको गिरफ्तार करवाने के लिए बहुत जोर मार रही थी। उस समय मैं पेट में थी। बार-बार लोग मां को गिरफ्तार होने से मना करते और बार-बार वह गिरफ्तारी देने के लिए सामने जा पहुंचतीं। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने उन्हें वहां से हटाया। अब सोचती हूं कि मां उस सयम यदि गिरफ्तार हो गई होती, तो मैं तो जेल में ही पैदा हुई होती? लेकिन यह संयोग ही था, चाहे वह अच्छा था या बुरा, मैं जेल में पैदा होते-होते बच गई'। 

Asha Parekh Birthday: Know Dadasaheb Phalke Award winner actress career Movies and Personal Life Unknown Facts
दादा साहेब फाल्के सम्मान लेते हुईं आशा पारेख - फोटो : इंस्टाग्राम@ashaparekhofficial

आशा पारेख को मिले सम्मान

  • आशा पारेख को उनकी अदाकारी के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।
  • साल 1992 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया।
  • 2002 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया।
  • अभिनेत्री को सिनेमा में योगदान के लिए फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च अवॉर्ड दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed